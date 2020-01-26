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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرفة شركات السياحة توقف الرحلات الصينية إلى مصر

الأحد 26/يناير/2020 - 11:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب- علي عواد
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أعلنت غرفة شركات السياحة والسفر، عن وقف رحلات السياحة الصينية إلى المطارات والمدن المصرية، وذلك كإجراء احترازي لتفادي دخول فيروس كورونا إلى البلاد، كما تم إلغاء جميع الحجوزات القادمة من شركات السياحة الصينية، وذلك إلى أجل غير مسمى.

وأكد اسامة منير، عضو غرفة شركات السياحة والسفر تضامنه مع القرار، حفاظًا على الصحة العامة، لافتًا إلى أن الرحلات التي تم حجزها مسبقًا تم إلغاؤها فور صدور القرار، وذلك في جميع المدن السياحية ومنها الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان تحديدًا.

وأشار إلى أن ذلك سيؤثر بالسلب على حركة السياحة في مصر خاصة أن السياحة الصينية الوافدة إلى مصر تمثل أكثر من 10% من السياحة المصرية، وذلك تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الصينية، والتي تستمر حتي منتصف فبراير المقبل، مؤكدًا أن السائح الصيني مصنف ضمن أفضل الجنسيات الوافدة التي تنعش حركة السياحة، وذلك كونه سائحا دائم التجوال ويزور أكثر من مدينة خلال إقامته، وإقباله على الرحلات البحرية والسفر والرحلات الثقافية.

وتابع أن الصين تصدر أكثر من 50 مليون سائح سنويًا، وكان المتوقع أن يكون نصيب مصر منهم 5%.

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