أول عارضة أزياء لقصار القامة: «سخرية الناس وجعتنى»

قالت نسمة يحيى، أول عارضة أزياء لقصار القامة، إنها تعرضت للتنمر كثيرًا في صغرها، وكان الأمر مؤذيًا لها بشكل كبير، مشيرة إلى أن موافقتها على تصوير سيشن خاص بها جاء لرغبتها في تغيير ذلك الوضع.وأكدت نسمة يحيى، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أنها لم تتوقع ذلك الصدى الذي أحدثته الصور الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها تقوم بعمل مسرحيات داخل كليتها، وتلقى دعما من كل أصدقائها.وأكدت أنها رغم قصر طولها إلا أنها قررت خوض التحدي، لأنها تحمل شغفا كبيرا به، ورسالة يجب تأديتها، معقبة: "رغم أن سخرية الناس وجعتني، إلا أني حبيت عروض الأزياء، ومكملة فيها وهنجح إن شاء الله".