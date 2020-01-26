صحيفة تركية: المحافظة التي ضربها الزلزال لا يوجد بها مستشفى

في فاجعة جديدة تهدد حقوق الإنسان في تركيا، أعلنت جريدة «سوزجو» التركية اليوم الأحد، عن عدم وجود مستشفيات بمدينة سيفريجا بمحافظة إيلازيغ، التي تعرضت لزلزال يوم الجمعة الماضية بقوة 6.8.وتابعت الجريدة التركية، أن أقرب مستشفى للمحافظة تبعد حوالي 25.9 كيلو متر، أما مستشفى المدينة فتبعد عن مركز إيلازيغ 13 كيلو متر.ونشر معهد الإحصاء التركي لعام 2018، بيانات عن رئيس بلدية سيفريجا، التي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف و710، كشفت البيانات أنه خلال الـ8 أشهر الماضية، حدثت 4 زلازل في المنطقة تجاوزت قوتها الـ4 درجات، مما أدي الى تلف المباني.