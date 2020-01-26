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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غادة عبدالرازق تحتفل ببدء تصوير «حفلة 9».. وتكشف سر «طرحة الزفاف»

الأحد 26/يناير/2020 - 11:48 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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تعود النجمة غادة عبدالرازق لجمهورها السينمائى بفيلمها الجديد الذي يحمل اسم «حفلة 9».

واحتفلت ببدء تصوير أول مشاهد الفيلم، وذلك بتقطيع تورتة داخل "الاستديو" بحضور صناع العمل وعدد من الفنانين المشاركين فيه، منهم كمال أبورية وأحمد وفيق ونهال عنبر وصبحي خليل وعبدالمنعم ربيع، الذي يتولى إخراج وإنتاج العمل والمؤلف عمر عبدالحليم.

وفي بداية الاحتفال كشفت النجمة غادة عبدالرازق، عن سر صورتها التي نشرتها مؤخرًا على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والتي ارتدت خلالها طرحة العروس، وهو ما أثار حالة من الجدل بين محبيها على "السوشيال ميديا" عن زواجها.

وكشفت فينوس الدراما عن سر هذه الطرحة بقولها: "الصورة ضمن أحد مشاهد فيلمها الجديد (حفلة 9)، وهو مشهد زفافها على الفنان أحمد وفيق ضمن أحداث الفيلم ".

وأضافت أنها عندما تكون سعيدة تقوم بنشر صورها على "إنستجرام"، وبالتالي فإن سبب ابتعادها لفترة عن أي نشاط أو مشاركات علي "السوشيال ميديا"، فهو مرورها بفترة نفسية صعبة، وأنها خرجت من هذه الحالة فور عودتها للعمل والتمثيل الذي تعشقه.

وأشارت إلى أن فيلم "حفلة 9" هو اسم المكان الذي تدور بداخله أحداث العمل، ونفت علاقتها بفيلم "موعد علي العشاء" لسعاد حسني وحسين فهمي، لكنها أكدت على احتواء فيلمها علي جريمة وغموض وتشويق مثير، وتتوقع أن ينال إعجاب الجمهور بقوة، وتكتمت تفاصيل دورها إلا أنها كشفت بأنها تجسد شخصية "روز" الـ"باليرينا" المعتزلة، والتي لديها ابنة.
على جانب آخر، استقرت "فينوس الدراما" غادة عبدالرازق على المسلسل الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2020، وهو مسلسل "سلطانة المعز"، وهو من نوعية الدراما الشعبية، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل ومحمود البزاوي، من إخراج محمد بكير، وتأليف إياد إبراهيم، وتقدم خلاله دور فتاة شعبية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق مشاركتها فى الماراثون الرمضاني بمسلسل "حدوتة مرة" تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد، وشاركها بطولته مجدي كامل وعبدالرحمن أبوزهرة وعايدة رياض ومحمد شاهين، وتناول حياة "مُرة" التي تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وقامت الفنانة أنغام بغناء التتر الخاص بالمسلسل.

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