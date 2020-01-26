لم يكمل تعليمه.. حكاية «عم صبحى» عاشق مصطفى محمود بمعرض الكتاب

في العام 1990 جاء المواطن صبحي محمد من مركز طوخ بالقليوبية، إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، لأول مرة، شابًا ثلاثينيًا فك الخط وتخلص من أميته لتوه، غير أن عالم الكتب، وتحديدا كتابات الدكتور مصطفى محمود، الذي وصفه بـ"العشق"، جعلت منه شخصا محبا لمعرض الكتاب، يجيئه يوميًا كل عام.وقال الحاج "صبحي" صاحب الـ65 عاما، إنه لم يستكمل دراسته، وخرج من المدرسة منذ الصف الرابع الابتدائي، ولكنه كان يريد العمل في العراق فطُلبت منه شهادة تعادل الشهادة الإعدادية.وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تقدم في معهد القراءات، وحصل على ما يسمى "إيجاز التجويد"، وهو يعادل الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أنه يأتي إلى معرض الكتاب منذ عام ١٩٩٠، "منذ أن كان يوزع كتبا مجانية"، مؤكدا أن ذلك ساعده في التثقيف كثيرًا.وأشار الحاج "صبحي" إلى أنه بعد ذلك حصل على دبلوم الخط العربي من بنها، مؤكدا أنه يأتي من القليوبية يوميا إلى معرض الكتاب، لافتا إلى أنه يعشق مصطفى محمود.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء، على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.وتتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان، شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء، لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان، منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة، بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة، بالتعاون مع هيئة النقل العام، مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة، هي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.