نبيلة عبيد: «نساء من ذهب» مسلسل كوميدى

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن مسلسل "نساء من ذهب"، الذي تشاركها البطولة فيه الفنانة نادية الجندي، ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، متمنية أن يحقق نجاحا كبيرا حينما يتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وأضافت عبيد، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنها ليست قلقة من تجربة الكوميديا، خصوصا أن العمل به دراما وقصة وخطوط درامية متشابكة ضمن إطار كوميدي لايت.وأضافت أنها ليست قلقة من كون المسلسل فورمات أمريكي، ولا تجد فيه مشكلة على الإطلاق، خصوصا أن موضوع هذا المسلسل نال إعجابها، مؤكدة أنه لا توجد مشكلة في مسلسلات الفورمات، المهم في الأمر الموضوع الجيد المكتوب بشكل مميز.وأكدت أن الأعمال الجيدة تحقق النجاح مع الناس، وليس من الضروري أن يُنظر للأعمال الفنية بجانب تنافسي، خصوصا أن الجميع يرغب في تقديم أعمال فنية جيدة.وأعربت عن سعادتها بالمشاركة مع الفنانة نادية الجندي في عمل درامي واحد، متمنية أن تقدم عملا فنيا متميزا للجمهور يستمتع به خلال شهر رمضان المقبل، خاصة أن سيناريو المسلسل وفكرته جذابان للغاية.