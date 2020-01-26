القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الشرطة غدًا

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، في الحادية عشرة صباح غد الإثنين، بعيد الشرطة في الحديقة الثقافية للأطفال بشارع قدري بالسيدة زينب، مع رواد الحديقة الثقافية للأطفال.ويتضمن الاحتفال ورش حكي عن تاريخ الشرطة المصرية، ومعركة الإسماعيلية ضد المستعمر، ويقدم قسم التربية المتحفية كتابة جملة "عيد الشرطة" باللغة الهيروغليفية.ويقدم قسم الركن الأخضر ورشة تدوير حول هذه المناسبة، كما يعرض قسم السينما فيلم عن بطولة الشرطة المصرية، ويقدم قسم الحرف البيئية ورشة صناعة الفخار وتلوينه، ويختتم الاحتفال بفقرة الأراجوز حول هذه المناسبة.ويستمر المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، في تقديم نشاطه في ركن الأطفال بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 51 لعام 2020.وعمل «لقاء مع كاتب» مع الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، التي تحدثت عن تجربتها الكبيرة في عالم الأطفال، وأدار اللقاء الباحث أحمد عبدالعليم، وتم توقيع كتاب من أحدث إصدارات المركز بعنوان «سنابل الأمل» للدكتور موسى نجيب، ورسوم هشام السعيد، وأدار الحفل سالي كمال، وقدمت الكاتبة هجرة الصاوي، ورشة حكي.وقدمت الباحثة نيرمين أحمد ندوة للأطفال حول إدارة الأزمة وحل المشكلات، وقدم الباحث محمود حمزة ورشة حكي تاريخي.وقدم فنانو المركز عددًا من ورش الفنون التشكيلية منها ورشة فنون فرعونية للفنانين شيماء مصطفى، وورشة جدارية فرعونية للفنان صفوت جودة، وورشة أورجامي للفنان مايكل ميشيل، وورشة فخار للفنان سيد فؤاد.وفي ختام فقرات المركز القومي لثقافة الطفل تم عرض مسرحية «الفيل المتمرد» تأليف السيناريست وليد كمال، وألحان وائل عوض، وعرائس مؤمن ونس، وإخراج أحمد إسماعيل عبدالباقي، وقام بتحريك العرائس ميسرة خيري، حسن يحيى، أحمد جابر، محمد عادل.