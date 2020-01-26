طلب إحاطة لـ«الزراعة» بشأن انتشار مرض العفن البنى بالبطاطس

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، وذلك بشأن تراخى الرقابة فى مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس بمعمل الفحص الميكروسكوبى ومعمل فحص العينات الجزئية (PCR)، على الأصناف المستوردة من التقاوي الزراعية وما ينتج عن هذا الإهمال من انتشار ما يعرف بالعفن البني للبطاطس، الأمر الذى يترتب عليه منع تصدير محصول البطاطس المصرى وهو واحد من أهم المحاصيل الغذائية والاقتصادية محليًا وكذلك على مستوى التصدير.وأكدت "البطران" فى بيان صادر لها، على ضرورة التعامل بسرعة وبجدية مع هذا الأمر، خاصة أن "البطاطس" تأتى فى المرتبة الثانية بعد الموالح فى قائمة المحاصيل الأكثر تصديرًا فى مصر، مضيفةً "أن مرض العفن البني الذي يصيب البطاطس من أكثر الأمراض تأثيرًا على قدرة البلاد التصديرية ويعتبر من الأمراض الحجرية الهامة، لذا فإن الدول المستوردة للبطاطس تهتم بخلو المحصول من هذا المرض، كما أنه يتسبب في العديد من الأضرار بالغة الخطورة لزراعات البطاطا فى معظم البلدان".وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة العمل على مكافحة هذا المرض من خلال إنتاج أصناف مقاومة، إضافة إلى منع دخول البطاطا المصابة بالميكروب إلى البلاد، وعدم إصابة مناطق زراعية بأكملها، مشددة على ضرورة التحرك السريع من أجل مواجهة هذا المرض، من خلال المتاح من أدوات علمية، للحد من هذا المرض وتحصين المحاصيل المصرية التي تتميز دائما بالجودة العالية.