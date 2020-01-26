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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فاض الكيل.. أردوغان يفتقر إلى سياسة لحل «أزمة النظام»

الأحد 26/يناير/2020 - 11:41 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قال الصحفي التركي البارز ومدير موقع "أحوال"، يافوز بيدر، إن سخط الشعب التركي تجاه سياسات رجب طيب أردوغان في تصاعد مستمر وبشكل لم تشهده البلاد وطبقاتها السياسية من قبل.

وأشار، في مقال نشرته صحيفة "ذا آراب ويكلي" البريطانية، اليوم الأحد، إلى أنه رغم استطلاعات الرأي التي تجريها مؤسسة "ميتروبول" للأبحاث، ومقرها العاصمة أنقرة، والتي تظهر أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لديهما معًا قاعدة شعبية مؤيدة نسبتها 51%، إلا أن هناك حالة سخط كبيرة بين الناخبين الأتراك بسبب الأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسياسات أردوغان الخارجية.

وأضاف أن استطلاع «متروبول» كشف عن أن نصف الناخبين يعارضون إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بينما هناك نسبة قليلة للغاية ممن يؤيدون الإجراء، كما أن هناك أيضا نسبة كبيرة من الناخبين تعترض بشكل قوي على مشروع "قناة إسطنبول" المثير للجدل والذي يصر عليه أردوغان.

وتابع "بيدر": تمر تركيا بمرحلة حرجة تاريخيا فيما يتعلق بحاضرها ومستقبلها، فجزء كبير من النقاش السياسي يدور حول سؤال حاسم: هل يمكن للرئيس التركي تعزيز سلطته حول شخصه والكوادر الموالية له أم أنه سيواجه صعوبات متزايدة من أجل ضمان السيطرة على المؤسسات الرئيسية؟.

ويرى الكاتب التركي أن أردوغان يفتقر إلى استراتيجية واضحة من أجل ضمان الخروج من "أزمة النظام" الذي تمر به بلاده، بسبب حالة السخط الكبيرة تجاه سياسات تركيا، وتزايد حركات قوى المعارضة ضد الرئيس التركي.

وأشار إلى تصريحات زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا "الشعب الجمهوري"، كمال كليجدار أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا، حيث عبر عن قلقه من محاولات أردوغان المستمرة للسيطرة الكاملة على القضاء التركي وإعادة الهيكلة المستمرة للقوات المسلحة التركية.

كما سلط "بيدر" في مقاله الضوء على تقرير حديث صادر عن مؤسسة "راند"، حيث وصف فيه تركيا بأنها "على مفترق طرق يشبه حقل الألغام"، وحذر من "تحركات أردوغان القوية فيما يخص السياسة الخارجية، ودعمه اللجماعات الإسلامية المتطرفة، وأبرزها جماعة الإخوان المسلمين، ومحاولته المستمرة جني حصة من ثروات شرق البحر المتوسط".

واختتم "بيدر" مقاله قائلا: "الأمر الواضح في سياسات أردوغان في مواجهته لأزمات البلد هو أنه يخلق حالة من الطاقة السلبية التي تتراكم مع مرور الأيام تحت خطوط التصدع السياسي لأنقرة".

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