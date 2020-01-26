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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يلغى احتفالات رأس السنة الصينية فى باريس

الأحد 26/يناير/2020 - 11:40 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أمينة ذكى
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أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، إلغاء احتفالات رأس السنة الصينية التي كانت مقررة في ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس، وذلك بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الصين، اليوم الأحد، التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" الجديد المتفشي في البلاد، والذي أسفر عن وفاة 56 شخصًا.

وكانت السلطات الصحية الصينية أعلنت تسجيل 56 حالة وفاة و1985 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (2019- إن. سي. أو. في) في شتى أنحاء البلاد.

كما دفع تفشي الفيروس، الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، لتعزيز الإجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس، بما في ذلك وقف وسائل النقل العام في عشر مدن وإغلاق المعابد، خلال السنة القمرية الجديدة، وإغلاق جزء من سور الصين العظيم.

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