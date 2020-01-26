تطوير «العتبة» عقب الانتهاء من ميدان التحرير

كشفت مصادر مطلعة أنه ستجري عملية تطوير شاملة لميدان العتبة، عقب الانتهاء مباشرة من ميدان التحرير، وحسب الخطة التطويرية الخاصة بميادين القاهرة.وأوضحت المصادر لـ"الدستور" التي فضلت عدم ذكر اسمها أن تطوير ميدان العتبة سيأخذ الشكل الإسلامي العتيق، بعد أن يتم تطوير سوق العتبة من قبل وزارة الأوقاف، ومحافظة القاهرة، والتنسيق الحضاري.ورجحت المصادر أن شهر مايو هو موعد الانتهاء الكامل من أعمال تطوير ميدان التحرير على أنه في نفس الشهر سيتم تطوير ميدان العتبة ببحيرات صناعية، وشكل إسلامي يتجانس مع روح المنطقة.وأكدت المصادر أنه كانت هناك دراسة خاصة لكوبري الأزهر هي استبداله بكوبري حديدي جديد، ولم يتم الاستقرار حتى الوقت الحالي على تطويره أو استبداله.