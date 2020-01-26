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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«القومي للملكية الفكرية»: الحقوق الخاصة بالأفلام والمسلسلات معتدى عليها

الأحد 26/يناير/2020 - 11:30 ص
ياسر محمد جاد الله
ياسر محمد جاد الله
ياسمين عباس
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قال الدكتور ياسر محمد جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، إن الملكية تقع تحت طائفتين أساسيتين، الأولى هي الصناعية، والثانية الأدبية.

وأشار ياسر محمد جاد الله، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، إلى أن الأولى أهم من الثانية، حيث إنها تشمل التصميمات الصناعية وبراءات الاختراع والمؤشرات الجغرافية، وذلك ينعكس على الإنتاج والتحسن الاقتصادي، موضحًا أن الحقوق الخاصة بالأفلام والمسلسلات معتدى عليها، مثل تراث ماسبيرو، منوهًا بأنه يجب تقديم الحماية القانونية لها من خلال الاستعانة بمتخصصين.

وأكد أن الدراسة في المعهد ستمنح الشخص فهمًا للحقوق الفكرية، حيث يوجد مكاتب براءات اختراع، ونماذج منفعة، ومكاتب الحقوق الفكرية، ومكاتب للأصناف النباتية كذلك، ويعمل بها من يحصل على خبرة ودراسة أكاديمية من المعهد، لافتًا إلى أن عدد العاملين في الحقوق الفكرية قليل جدًا.

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