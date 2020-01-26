ضبط متهميّن بحرق مواطن «من ذوى الهمم» وتصويره فى الوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين قاما بتهديد أحد الأشخاص من ذوي الهمم، بإشعال النيران فى وجهه باستخدام "قداحة" وعبوة مبيدات حشرية، وقيام أحدهما بتصوير الواقعة بواسطة هاتفه المحمول.كان قد ورد بلاغ إلى قسم شرطة الوراق بالجيزة من أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مصابا بحروق وخدوش بالرقبة بتضرره من شخصين لقيامهما باستيقافه وتهديده والتعدي عليه.وقامت الأجهزة الأمنية بضبط المشكو فى حقهما، والهاتف المحمول الذى يحتوى على المقطع المصور، واعترفا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.