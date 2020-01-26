مفاجأة من منتج «خان تيولا» لوفاء عامر أثناء التصوير

فاجأ حسام المدني، منتج فيلم "خان تيولا"، النجمة وفاء عامر، خلال تواجدها بالمكان المخصص لها داخل موقع تصوير الفيلم بحي الإسكندرية بمدينة الإنتاج الإعلامي، بباقة من الزهور كهدية منه لها، بعد أن قدمت مشاهدها بشكل جيد للغاية أجبر كافة المتواجدين بموقع التصوير على التصفيق لها.وأعربت وفاء عامر، عن سعادتها البالغة، ووصفته بالمنتج الفنان صاحب الحس الفني الكبير الذي يدرك قيمة الفنانين الذين يتعامل معهم، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لخروج الفيلم للنور بشكل مميز للغاية يشيد به الجميع.كما أشادت عامر، بشركة "ريد كاربت"، موضحة أن محتوى الفيلم سيأخد بيد السينما المصرية للمهرجانات العالمية، وسيغير وجهة نظر الكثيرين في الأعمال السينمائية التي تقدم على الساحة خلال الفترة الحالية.فيلم "خان تيولا" من بطولة نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود البزاوي وأحمد كمال وعلي الشجيري والمطرب عز الأسطول وزهرة الحاروفي ومجموعة من الفنانين الشباب، من بينهم عاصم الأبيض ومحمد الكنزي ودنيا عوني ومينا جمال وأحمد عماد الدين فوشو، ومن تأليف وإخراج وسام المدني، وإنتاج ريد كاربت للإنتاج الفني والسينمائي، حسام المدني، وتنفيذ شركة العامر للإنتاج الفني والسينمائي محمد هشام عامر.