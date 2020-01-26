المصريون في كندا يتبعون تعليمات وزارة الصحة حيال «كورونا»

قال المهندس هشام بيومي عضو الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن وزارة الصحة الكندية أعلنت عدة إصابات بفيروس كورونا.وأضاف "بيومي"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه على الرغم من رسائل الاطمئنان التي بثتها وسائل الإعلام الكندية إلا أن الخوف قد سيطر على الشارع الكندي الذي يرى أنه أصبح مهددا بهذا المرض.وأعلن عضو الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الجالية المصرية بكندا تتخذ الحذر وتتبع التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة الكندية عبر وسائل الإعلام المختلفة.يذكر أنه تم الإبلاغ عن حالات جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وماليزيا، حيث أصبح الفيروس الآن في أربع قارات.