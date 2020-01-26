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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

ناقد رياضى: النادى الأهلى أمام تحدٍ كبير فى مباراته مع النجم الساحلى

الأحد 26/يناير/2020 - 11:18 ص
الأهلي و النجم الساحلي
الأهلي و النجم الساحلي
ياسمين عباس
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قال الناقد الرياضي محمد جمال إن النادي الأهلي أمام تحدٍ كبير في مباراته اليوم مع النجم الساحلي، مشيرًا إلى أنها ستكون مباراة موسم، مؤكدًا أن الأهلي يحتاج للمكسب دون النظر إلى نتائج الآخرين.

وأضاف محمد جمال، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن كثيرًا من الأندية أكدت صعودها بدوري أبطال إفريقيا، معقبًا: "الأهلي لو لعب بمستواه في الأداء المحلي هيبقى كويس في الأداء الإفريقي لو لعب بنفس المستوى".

وأكد الناقد الرياضي أن مستوى الدوري المصري مختلف تمامًا عن أي بطولة أخرى، كما أن بطولة أبطال إفريقيا تضم هذه المرة فرقًا قوية، متابعًا: "المجموعة كمان اللي فيها الأهلي قوية، ومباراة النهارده هتكون صعبة لإن النجم فريق كبير جدًا".

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