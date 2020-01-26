رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فرص عمل لأصحاب المؤهلات العليا فى بنى سويف

الأحد 26/يناير/2020 - 11:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء جابر
طباعة
أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، توافر فرص عمل لدى أحد مصانع الكيماويات والتعدين، وذلك لأصحاب المؤهلات العليا، وبراتب يحدد حسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالمصنع، أمناء مخازن، على أن يكون المتقدم للحصول على تلك الوظيفة لديه خبرة من سنة إلى خمس سنوات فأكثر، وأن تكون لديه إجادة تامة للحاسب الآلي، وعلى دراية تامة بالدورة المخزنية.

كما يحتاج المصنع، لمسئولي مشتريات، على أن يكون المتقدم للحصول على تلك الوظيفة لديه خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات فأكثر.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01111998326، أو إرسال السيرة الذاتية على رقم الواتساب 01227866082.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

شاكيد: «صفقة القرن» فرصة لفرض سيادة إسرائيل على الضفة والأغوار

منذ حوالي 4 ساعات

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 7 درجات

منذ يوم

الإخوان على أبواب السلطة.. صحيفة فرنسية تحذر من تنبؤات «الخضوع»

منذ حوالي 8 ساعات

احتجاجات وسط العاصمة اللبنانية بيروت ضد حكومة حسان دياب.. صور

الصور

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

image description

20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

الأكثر قراءة

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم

الصين تعلن التوصل لدواء لعلاج «كورونا»

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

طائر يهاجر من فنلندا ليسقط بـ«شبكة أسماك» فى كينيا

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الشرطة غدًا

الثقافة السينمائية تعرض 3 أفلام من كلاسيكيات «التسجيلية».. الأربعاء

مناقشة «بيتنا في أزمير» و«مقاومة» بمكتبة القاهرة الكبرى

عرض 3 أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية.. الأربعاء