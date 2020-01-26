فرص عمل لأصحاب المؤهلات العليا فى بنى سويف

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، توافر فرص عمل لدى أحد مصانع الكيماويات والتعدين، وذلك لأصحاب المؤهلات العليا، وبراتب يحدد حسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالمصنع، أمناء مخازن، على أن يكون المتقدم للحصول على تلك الوظيفة لديه خبرة من سنة إلى خمس سنوات فأكثر، وأن تكون لديه إجادة تامة للحاسب الآلي، وعلى دراية تامة بالدورة المخزنية.كما يحتاج المصنع، لمسئولي مشتريات، على أن يكون المتقدم للحصول على تلك الوظيفة لديه خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات فأكثر.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01111998326، أو إرسال السيرة الذاتية على رقم الواتساب 01227866082.