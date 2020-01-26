فكرى داود يناقش «خلخلة الجذور» بمعرض الكتاب

يستقبل ملتقى الإبداع٬ من الساعة الثانية والنصف إلى الرابعة٬ من بعد عصر يوم الجمعة المقبل٬ لقاء ثقافيا لمناقشة رواية "خلخلة الجذور" الصادرة حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ للكاتب فكري داود. هذا ويتناول الرواية بالنقاش٬ كلا من: داليا الدسوقي٬ أسامة ريان٬ ويدير الندوة محمد علام.يذكر أن الرواية صدرت نهاية العام الماضي٬ عن سلسلة إبداعات قصصية التي يرأس تحريرها الكاتب سيد الوكيل. ولفكري داود مسيرة طويلة مع عوالم السرد، خاصة في الريف المصري، حيث ينتمي لإحدى قرى كفر سعد٬ وهي قرية "السوالم" وفي أغلب رواياته بحث دءوب عن العوالم السرية للقرية.ومما جاء في الرواية: "لا تزال أرجل الناس٬ تسحب أغلبهم إلى جهات شتى٬ لا تكل ألسنتهم عن الدوران٬ لتأتي بالحكايا من قريب ومن بعيد٬ داخل الحجرات الضيقة المسكونة بالرطوبة٬ وفوق تراب المصاطب٬ وتحت الأشجار قرب مجاري الماء٬ وبالحقول المتخمة بغارقي الجباه المنهمكين في تطهير القنوات من طحالب عشوائية٬ تعوق حركة الري بعناء كبير وآمال لا تذكر٬ والساعين بين أعواد الذرة٬ ولوزات القطن٬ ومصاطب البطيخ والطماطم٬ ليس لهم من أجر٬ سوى بعض أكواز الذرة٬ أو حبات كوسة شائخة٬ أو كرات قطن ضئيلة٬ لا يدرون لها تصريفا.ترتجف بأيديهم حزم السريس٬ أو الملوخية الخضراء٬ وثمة أعواد من حميض الأرض المتكاثر قرب حواف القنوات٬ تحار أيدي النساء٬ كي تحوله إلى شيء٬ تقتات به داجنة البيت٬ وقد يصلح مع كسرات الخبز الجاف٬ طعاما للآدميين".وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.