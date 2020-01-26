أداء حركي مبهر لعرض «هيلين» في مركز الهناجر (فيديو)

يشارك عرض "هيلين" لفرقة "السيرة، ضمن منافسات الدورة السادسة من مهرجان آفاق، "دورة الكاتب الكبير سمير خفاجي"، وعرض، مساء أمس السبت، على مسرح مركز الهناجر، ونال إشادات واسعة من الجمهور الحاضر، كما أثنت عليه لجنة التحكيم المكونة من عدد كبير من كبار رجال المسرح، أبرزهم الفنان أيمن الشيوي والفنانة حنان شوقي.وجاء من ضمن أهم عناصر العرض المسرحي "هيلين" تصميمات الأداء الحركي الذي قامت به الفنانة شيري أشرف.العرض يحكي عن رائعة الإلياذة لهوميرويس ولكن في قالب جديد، ليعرض لنا فكرة الحب الذي دمر طروادة، وكما يقول مخرج العرض إن الروح التي تغذي الجسد لا بد من إيصالها عن طريق بعض الأدوات يترأسها الفن.العرض من تأليف طارق حمدي، وإعداد موسيقي أحمد سليمان، وملابس فاطيما، وديكور آلاء إيهاب، وأداء حركي شيري أشرف، وتصميم بوستر أحمد صالح، وإخراج أحمد الأباصيري.