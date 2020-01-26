تجديد حبس عصابة سرقة السيارات بالشروق 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأحد، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بمنطقة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم (مفك كبير الحجم- مفتاح إنجليزي- شوكة معدنية)، عقب كسرهم زجاج الباب الخلفى الأيمن والكونتاكت الخاص بإحدى السيارات ملك (صاحب مكتب للنقل الجماعى)، وشروعهم في سرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقروا وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة السيارات بأسلوب (كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك) باستخدام المضبوطات حوزتهم، وأضافوا بشروعهم في سرقة إحدى السيارات (بها تلفيات عبارة عن كسر زجاج الباب الخلفي الأيمن) ملك (موظف) بنفس الأسلوب حال توقفها بنفس المنطقة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تشغيلها، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهامهم بالشروع في سرقتهما، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إحالتهم للنيابة العامة.