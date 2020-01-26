«بوينج» تكمل أول رحلة اختبار لطائرة ركاب جديدة من طراز 777X

قالت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" أمس السبت، إنها أكملت أول رحلة تجريبية لطرازها الجديد من طائرة الركاب ثنائية المحرك الواسعة الجسم 777X.وحلقت الطائرة التي أقلعت من إيفريت بولاية واشنطن، لنحو 4 ساعات قبل أن تهبط في مطار الشركة في سياتل، وفقا لما أعلنته الشركة، التي كانت ألغت محاولتين تجريبيتين سابقتين بسبب الرياح العاتية هذا الأسبوع.وقال ستان ديل، نائب الرئيس التنفيذي لبوينج ورئيس قسم تسويق الطائرات بالشركة "إن الرحلة الآمنة هذا اليوم لهذا الطراز 777X تعزى إلى سنوات من العمل الشاق والمخلص من زملائنا بالعمل ومزودينا وشركائنا المجتمعيين بولاية واشنطن وحول العالم".وقالت الشركة إنها تتوقع تسليم أول طائرة من هذا الطراز في 2021، بعد تلقيها طلبات من أكبر شركات طيران بالعالم مثل الخطوط الجوية لعموم اليابان، والخطوط الجوية البريطانية، وطيران كاثي باسيفيك التي تتخذ من هونغ كونغ الصينية مقرا لها، وخطوط طيران سنغافورة.وسجلت الشركة أسوأ مبيعات في تاريخها لسبب رئيسي يعود للمشاكل الخطيرة التي عانت منها طائراتها من طراز MAX 737 بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز ومصرع نحو 346 شخصا في حادثين منفصلين في أكتوبر 2018 ومارس 2019، في إندونيسيا وإثيوبيا.