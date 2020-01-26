هزة أرضية قوية تضرب جنوب غرب ألاسكا بأمريكا

قال معهد الرصد الجيولوجي الأمريكي، إن هزة أرضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة على بعد 65 كم جنوب غربي جزيرة أماتيجناك في ألاسكا، في الساعة 0631 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد.وكان المركز السطحي للهزة، وهي على عمق كم واحد، قد حُدد مبدئيا عند 50.924 درجة شمال خط العرض، و179.875 درجة غرب خط الطول.وضرت زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، الخميس الماضي،غرب مدينة أداك في ألاسكا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.وقد تم تسجيل الزلزال في الساعة 5:53؛ ووقع مركز الزلزال على بعد 22 كم شرق بركان تاناجا، وهو جزء من نظام جزر ألوتيان.ووقع الزلزال بعمق 10 كيلومترات ولم ترد أي معلومات عن حجم الخسائر التي وقعت، كما لم يتم التهديد بتسونامي.وأشار المسح الجيولوجي إلى "المستوى الأخضر" لتهديد الزلزال، مما يشير إلى انخفاض احتمالية وقوع إصابات وأضرار اقتصادية.