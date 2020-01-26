«وحشتني».. إيمي طلعت زكريا توجه رسالة لوالدها (صورة)

شاركت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها رفقة والدها.وعلقت إيمي طلعت زكريا على الصورة، قائلة: "اللهم كما جعلته سبب في سعادة الآخرين اجعله من أهل الفردوس الأعلى.. وحشتني أوي يا بابا"، ونالت إعجاب الآلاف من محبي الفنان الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة.يذكر أن الفنانة إيمي طلعت زكريا تشارك في مسرحية "المتفائل" بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، وتدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.العرض من بطولة: سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، والمسرحية عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.