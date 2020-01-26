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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انفجاران يهزان ولاية آسام شمال شرق الهند

الأحد 26/يناير/2020 - 10:27 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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وقع انفجاران صباح اليوم الأحد، في ولاية آسام شمال شرق الهند، وفقا لما ذكرته قوات الأمن، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، بسبب الانفجارين المزدوجين.

ووقع الانفجاران في مكانين بمنطقة ديبروغار، على بعد نحو 424 كم شمال شرق ديسبور، حاضرة ولاية آسام.و

وقال مسؤول بالشرطة "إن انفجارين وقعا هنا بالفعل، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين بسببهما".

وإثر وقوع الانفجارين، هرعت قوات من الشرطة للموقعين، وبدأت تحقيقات حولهما، وفقا لمصدر بالشرطة.

يذكر أن الـ26 من يناير يصادف الاحتفال بيوم الجمهورية في الهند، ويرمز إلى تبني دستور البلاد، وبهذه المناسبة، تقام احتفالات يتركز معظمها في نيودلهي، حيث تستعرض قوات من مختلف أصناف القوات المسلحة.

وعززت السلطات المعنية إجراءات الأمن واتخذت تدابير كافية لضمان مرور المناسبة بسلام.

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