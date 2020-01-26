البحرين تدرس إجلاء رعاياها من الصين

قال مصدر في وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، إن الحكومة تدرس إجلاء رعاياها من الصين بسبب فيروس كورونا المدمر، وفقًا لما نقلته صحيفة الأيام البحرينية.ودعت القنصلية السعودية في هونج كونج رعاياها الزائرين والمقيمين إلى المغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.ونصحت القنصلية عبر حسابها على "تويتر" المواطنين بتأجيل زيارتهم المجدولة إلى هونج كونج سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية.فيما أعلنت الصين، اليوم الأحد، التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" الجديد المتفشي في البلاد، والذي أسفر عن وفاة 56 شخصًا.