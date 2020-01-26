صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، بدعم من عمليات شراء استباقية على أسهم منتقاة بالسوق.صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس30" بنسبة 11. 0 %، بما يعادل 16.8 نقطة ليصل إلى مستوى 13745 نقطة.كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس70" بنسبة 02. 0%، بما يعادل 13. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 534.14 نقطة، وسط تداولات معقولة بلغت قيمتها نحو 11 مليون جنيه خلال الربع ساعة الأولى من التعاملات، وذلك بتداول حوالي 4.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 737 صفقة شراء وبيع.