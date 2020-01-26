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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اليوم.. البرلمان يصوت نهائيًا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

الأحد 26/يناير/2020 - 10:16 ص
البرلمان
البرلمان
عائشة حسن
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يصوت مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، حيث انتهى المجلس من مناقشة مواده في الجلسات البرلمانية السابقة.

يأتي مشروع القانون متوازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتحقيق أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، الأمر الذي استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، لتحقيق قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء.

ويشتمل القانون على وضع معالجة قانونية لمعاشات شهداء الشرطة ومصابي العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر في التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التي يصرف لها هذا التعويض، والتأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.

وتضمن مشروع القانون النص على أن تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وخول القانون لوزارة الداخلية، سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.

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