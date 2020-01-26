رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تنظم دورة تدريبية في «الأحماض النووية»

الأحد 26/يناير/2020 - 10:10 ص
الأحماض النووية
الأحماض النووية
عبدالناصرمحمد
طباعة
ينظم معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة دورة التدريبية في تقنيات الهندسة الوراثية تحت عنوان «الدليل الإرشادي في استخلاص كافة أنواع الأحماض النووية الميكروبية من الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والفطريات، وأساسيات تفاعل البلمرة المتسلسل» خلال الفترة من 2 حتى 6 فبراير.

وقال الدكتور محمد سعد، مدير معهد صحة الحيوان، في تصريحات صحفية، الأحد، إن هذه الدورة تأتي ضمن البرنامج العلمي الإرشادي للمعهد، والذي يهدف إلى رفع الكفاءة العلمية والمعملية للباحثين والأطباء البيطريين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، والتي ستتناول التعريف بأهم أساسيات التقنيات المستخدمة في التعامل مع الأحماض النووية وكيفية عزلها من الميكروبات المختلفة.

بدوره، قال الدكتور علاء الخولي، وكيل المعهد للبحوث والدراسات، إن هذه الدورة تستهدف التعرف على الميكروبات المعزولة باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل، وهي التقنيات اللازمة للتعرف بدقة على المسببات المرضية المهمة والتأكد من نقاوة بذور الميكروبات المعملية والرقابة على اللقاحات والأغذية وكذلك في طرق تخليق البروتينات واللقاحات المركبة وراثيًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من العراق على بيع أرض سفارتها في واشنطن

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

منذ حوالي 19 ساعة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

منذ يومين

وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول

الصور

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

image description

20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

الأكثر قراءة

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

الصين تعلن التوصل لدواء لعلاج «كورونا»

«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

طائر يهاجر من فنلندا ليسقط بـ«شبكة أسماك» في كينيا

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

عرض 3 أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية.. الأربعاء

افتتاح معرضي «أشجار وأرواح» و«ذاكرة الوجوه» بجاليري ضي

خولة حمدى: بركان الفلبين سببًا لكتابة «أرنى أنظر إليك»

«حبة البرد» ديوان جديد للشاعر علوان الجيلاني