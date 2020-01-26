«الزراعة» تنظم دورة تدريبية في «الأحماض النووية»

ينظم معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة دورة التدريبية في تقنيات الهندسة الوراثية تحت عنوان «الدليل الإرشادي في استخلاص كافة أنواع الأحماض النووية الميكروبية من الفيروسات والبكتيريا والطفيليات والفطريات، وأساسيات تفاعل البلمرة المتسلسل» خلال الفترة من 2 حتى 6 فبراير.وقال الدكتور محمد سعد، مدير معهد صحة الحيوان، في تصريحات صحفية، الأحد، إن هذه الدورة تأتي ضمن البرنامج العلمي الإرشادي للمعهد، والذي يهدف إلى رفع الكفاءة العلمية والمعملية للباحثين والأطباء البيطريين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، والتي ستتناول التعريف بأهم أساسيات التقنيات المستخدمة في التعامل مع الأحماض النووية وكيفية عزلها من الميكروبات المختلفة.بدوره، قال الدكتور علاء الخولي، وكيل المعهد للبحوث والدراسات، إن هذه الدورة تستهدف التعرف على الميكروبات المعزولة باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل، وهي التقنيات اللازمة للتعرف بدقة على المسببات المرضية المهمة والتأكد من نقاوة بذور الميكروبات المعملية والرقابة على اللقاحات والأغذية وكذلك في طرق تخليق البروتينات واللقاحات المركبة وراثيًا.