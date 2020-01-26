«المالي والخدمات» يصعدان ببورصة مسقط

ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 30 بنسبة 0.09 %، لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، رابحا نحو 3.61 نقطة ليصل إلى مستوى 4073.14 نقطة مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.ودعم أداء المؤشر ارتفاع أسهم قيادية بالقطاعين المالي والخدمات، حيث ارتفعت مؤشرات القطاعين المالي والخدمات؛ ليصعد الأول 0.08 %، مع صدارة بنك مسقط لقائمة الرابحين بنسبة 0.91 %، كما صعد مؤشر قطاع الخدمات 0.03 %؛ مدفوعًا بارتفاع سهم الغاز الوطنية 0.87 %.على صعيد متصل، انخفض مؤشر قطاع الصناعة 0.24 %؛ بضغط صناعة الكابلات المتراجع الوحيد بالمستهل بنسبة 2.61 %.وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم نحو 921.07 ألف سهم، بتنفيذ 44 صفقة، بقيمة تداول 303.14 ألف ريال.