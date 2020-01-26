مقترح من «الجزارين» لتخفيض أسعار اللحوم

قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إنَّ مزارع المواشي الحكومية لا بد أن تطرح المواشي وزن قائم للجزارين بسعر تنافسي مع القطاع الخاص، ما سيترتب عليه انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وخلاف ذلك سترتفع الأسعار.وأضاف البسومي لـ«الدستور» أنَّ ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء البلدية سيؤدي إلى ارتفاع اللحوم المستوردة والدواجن والأسماك، مطالبًا مزارع الحكومة بالتنازل عن الربح وطرح اللحوم وزن قائم للجزارين بسعر ٥٠ جنيهًا حتى لا ترتفع الأسعار.