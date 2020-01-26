إنقاذ «مشرَّدة» في محطة مصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه ورد لفريق "أطفال وكبار بلا مأوى" التابع للوزارة بلاغ بوجود سيدة بلا مأوى تجلس بجوار محطة مصر في منطقة رمسيس.وعلى الفور تحرك الفريق لمكان السيدة وتبين من خلال دراسة الحالة الأولية، أنها تدعى "ر. ح. ص"، 46 عامًا، أرملة حاصلة على دبلوم تجارة.وتزوجت السيدة 3 مرات من قبل وأنجبت طفلًا من كل زوج، وتمَّ طلاقها بسبب خلافات بينهم وأحيانًا مع أم زوجها؛ وانتقلت للإقامة مع أختها وكانت تحصل على معاش من والدها؛ وبسبب مشكلات أبناء شقيقتها قامت بالنزول للشارع، وأصبحت تعاني من ارتفاع في سكر الدم؛ وعدد من الجروح بالقدم.وقدم الفريق إسعافات أولية ووجبات ساخنة وبطانية للسيدة، وتم تحويلها لدار روضة الحبيب التابعة لجمعية مجالس الذكر من قبل الوحدة المتنقلة (جيزة 2).