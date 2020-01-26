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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أشرف زكي يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ نادية لطفي (فيديو)

الأحد 26/يناير/2020 - 10:01 ص
نادية لطفي
نادية لطفي
ياسمين عباس
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كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي، مؤكدًا أن حالتها مستقرة تماما، ولم تجلس على الأجهزة الطبية كما أشيع.

وأشار أشرف زكي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "mbc"، إلى أن الأطباء أجروا الإسعافات اللازمة لها، منوهًا بأن ما أثير عن تدهور حالتها الصحية غير صحيح، موضحا أن هناك الكثير من الفنانات معها حاليا داخل المستشفى.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، أنه تحدث مع بعض رؤساء تحرير الصحف المصرية لعرض وجهة نظره حول الشائعات التي تطلق على الفنانين من حين لآخر، وتشويه بعض رموز الفن في مصر، لافتًا إلى أن الفنان خالد النبوي خرج من المستشفى وفي المنزل حاليا.

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