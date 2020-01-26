انطلاق معرض ومؤتمر آراب هيلث 2020 في دبي.. غدا

تنطلق غدا الاثنين، فعاليات الدورة 45 لمعرض ومؤتمر آراب هيلث 2020 في مدينة دبي بدولة الإمارات؛ ويعد أكبر تجمّع للشركات والتقنيات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تنظمه "إنفورما ماركيتس" العالمية.ومن المنتظر أن تستقطب دورة العام الحالي ما يزيد عن 55 ألف متخصّص ومهني في مجال الرعاية الصحية وأكثر من 4250 شركة عارضة من نحو 64 دولة سيتوافدون إلى مركز دبي التجاري العالمي وفندق كونراد دبي من 27 إلى 30 يناير 2020.ويقام المعرض تحت شعار "التواصل من أجل تقديم رعاية صحية أفضل"، مع التزامه باستقطاب جميع أصحاب المصلحة من مختلف الفئات والأقسام ضمن قطاع الرعاية الصحية لدعم مسيرة نمو وتطوير هذا القطاع، وجرى تقسيم أرضية المعرض إلى ثمانية قطاعات متميزة، بما في ذلك قطاع الأجهزة والمعدات الطبية، السلع الاستهلاكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، الأصول والبنية التحتية للرعاية الصحية، التصوير والتشخيص الطبي، العلاجات الوقائية وعلاجات ما بعد التشخيص، وغيرها من الأقسام الأخرى.ويعود "مركز الابتكار" مجددا إلى آراب هيلث وتحديدا إلى قاعة بلازا، مع تخصيص منطقة واسعة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك شركات الابتكار، لإتاحة الفرصة لهم لعرض وتقديم منتجات وابتكارات جديدة من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل قطاع الرعاية الصحية.وتشهد دورة عام 2020 من المعرض عودة "حوارات إنوفيت" (Innov8 Talks) التي ستتيح الفرصة لثمان شركات من الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في كل يوم من أيام المعرض ولمدة ثماني دقائق لتقديم أحدث أفكارهم في مجال الرعاية الصحية، كما سيشهد اليوم الأخير إعلان أسماء الفائزين لكل يوم من أيام المعرض، حيث سيتم اختيارهم من قبل لجنة التحكيم التي تضم مروان عبد العزيز جناحي، المدير التنفيذي لمجمع دبي للعلوم؛ إحسان المرزوقي، رئيس الاستراتيجيات والحوكمة لدى سلطة مدينة دبي الطبية؛ مباركة إبراهيم، مديرة إدارة نظم المعلومات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وغيرهم، كما سيُلقي ممثلين عن مايكروسوفت وأمازون كلمة في هذا الصدد.ويوفر آراب هيلث مجموعة من برامج التدريب وورش العمل، فضلًا عن عدد من الفعاليات الاجتماعية التي سيديرها أبرز الرواد والمتخصصون في صناعة الرعاية الصحية، وسيتم التركيز فيها على التقنيات المتقدمة باستخدام أحدث المعدات والأجهزة الحديثة، وسيشهد المعرض هذا العام إقامة "المنطقة الغامرة" في قاعة بلازا بالتعاون مع جمعية الواقع الافتراضي والواقع المعزز(VRAR Association)، بهدف تقديم أفضل خبرات الرعاية الصحية المستقبلية ضمن برامج التدريب والتشخيص والعلاج والعافية.وقال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر "آراب هيلث"، إنه يواصل ريادته باعتباره الحدث الأبرز في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معززا علاقته الراسخة مع أصحاب المصلحة الدوليين لاستعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والابتكارات المتقدمة في هذا القطاع، كما نعمل على تسهيل فرص الأعمال ضمن المنطقة مع زيادة المعرفة في هذه الصناعة، الأمر الذي دأبنا على القيام به بنجاحٍ لافت على مدى أكثر من أربعة عقودٍ مضت.وأضاف ويليامز: "يتماشى النمو الذي يحققه معرض آراب هيلث عاما بعد آخر بشكلٍ مباشر مع التطور والنمو الملحوظ في تكنولوجيا الرعاية الصحية، وهو ما يوفر بالتالي منصة مثالية للشركات العارضة لتقديم أحدث منتجاتها وابتكاراتها والتقنيات التي توصلت إليها في هذه الصناعة وسبل الاستفادة منها على نطاقٍ واسع".ومن الإضافات الجديدة التي سيشهدها هذا الحدث فعالية "التشريح" التي ستقام في قاعة الشيخ مكتوم بتنظيم من قبل شركة ليدر للرعاية الصحية، ستأخذ هذه الفعالية الزوار في رحلة لا تُنس داخل جسم الإنسان من خلال عرض واقعي لشرايين عضلة القلب ومفصل الكتف والدماغ.ويجرى إطلاق منتدى الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية الذي يهدف إلى دفع عجلة الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية من مختلف الجوانب بما في ذلك الاستثمار في تكنولوجيا الصحة والعقارات وفهم المشهد الحالي والتنبؤ بما يخبئه المستقبل، كما سيشهد، إطلاق منتدى جديد تحت عنوان "منتدى البنية التحتية للرعاية الصحية" والذي سيسلط الضوء على كافة مجالات البنية التحتية ومرافق الرعاية الصحية، بدءًا من الرؤية مرورا بالتصميم والبناء ووصولًا إلى الإدارة والتشغيل، ويمكن للزوار حضور جلسات هذين المنتديين مجانا.كما سيشهد آراب هيلث، إقامة عدد من المؤتمرات وورش العمل المخصصة للأعمال والقيادة والتعليم الطبي المستمر، والتي ستتطرق إلى آخر ما توصلت إليه الأبحاث، فضلًا عن مناقشة أحدث الأفكار والمبادرات المرتبطة بالإجراءات والتقنيات والمهارات الطبية.ويقام 14 مؤتمرًا للتعليم الطبي المستمر (CME) على مدار أربعة أيام متتالية من المعرض في مركز دبي التجاري العالمي وفندق كونراد دبي، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 5،000 مندوب ومشارك ضمن عدد من التخصصات الشائعة.