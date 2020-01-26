كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري اتجاه أكتوبر

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.وظهرت كثافات مرورية بالطريق الدائري القادم من الزراعي والمتجه إلى نفق السلام، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر القادم من مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة ومتجه لمناطق وسط البلد بسبب وجود بعض الأحجام المرورية أعلى الوصلة المعلقة.وظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى الطريق الدائري اتجاه أكتوبر، من آخر كوبري الوراق حتى شارع ١٠ بسبب كسر ماسورة مياه، وتم نشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة المركبات، وإخطار غرفة عمليات المحافظة لإصلاح الماسورة.