مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في العياط

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق بقرية أبو نجم بدائرة قسم شرطة العياط.كان الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة العياط، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى بقرية أبو نجم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "مجدي ع" 23 سنة، الطريق صدمته سيارة ملاكي، مما نتج عنه مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التحقيقات وضبط قائد السيارة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وطلبت من المرور الاستعلام عن سريان رخصتا القيادة والسيارة، وندب خبير هندسي لتحديد أسباب الحادث.