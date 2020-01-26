رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«التعاون الإسلامي» ترحب بقرار «العدل الدولية» بوقف إبادة الروهنجيا

الأحد 26/يناير/2020 - 09:54 ص
منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
ا ش ا
طباعة
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في لاهاي "بالإجماع"، يوم 23 يناير الجاري، القاضي بوجوب اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجيا في ميانمار.

ودعت المنظمة، ميانمار إلى الامتثال التام لأمر المحكمة، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للجهود القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لصالح شعب الروهينجيا، وعلى مضاعفة جميع المساعي الدبلوماسية والسياسية لضمان سلامة وحماية أقلية الروهينجيا المسلمة.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن القضية التي رفعتها جامبيا، بصفتها رئيسا للجنة الوزارية المخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا، تضمنت طلبا لإصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية أقلية الروهينجيا من المزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي تقوم بها ميانمار خلال فترة نظر المحكمة في القضية المرفوعة ضد ميانمار.

وألزمت المحكمة، في قرارها الذي اتخذ بالإجماع، ميانمار باتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجيا بما في ذلك القتل، والاعتداءات البدنية، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة، وحرق المنازل والقرى، وتدمير الأراضي والماشية، وفرض أوضاع معيشية يقصد منها إحداث تدمير جسدي، والتدابير المتخذة بهدف منع الإنجاب، كما أمرت المحكمة ميانمار أيضا بالحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بجميع ادعاءات جريمة الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير بعد 4 أشهر، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك، عن امتثالها لأمر المحكمة.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

الصين تعلن التوصل لدواء لعلاج «كورونا»

منذ حوالي 7 ساعات

احتجاجات وسط العاصمة اللبنانية بيروت ضد حكومة حسان دياب.. صور

منذ حوالي 17 ساعة

وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة

منذ حوالي 14 ساعة

انفراد.. الدستور تعيش «أيام الرعب» من «فيروس كورونا» فى الصين

الصور

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

image description

20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

الأكثر قراءة

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

الصين تعلن التوصل لدواء لعلاج «كورونا»

«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

طائر يهاجر من فنلندا ليسقط بـ«شبكة أسماك» في كينيا

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

عرض 3 أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية.. الأربعاء

افتتاح معرضي «أشجار وأرواح» و«ذاكرة الوجوه» بجاليري ضي

خولة حمدى: بركان الفلبين سببًا لكتابة «أرنى أنظر إليك»

«حبة البرد» ديوان جديد للشاعر علوان الجيلاني