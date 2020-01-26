6 قطاعات تهوى ببورصة الكويت بمستهل التعاملات

هبطت مؤشرات بورصة الكويت لدى مستهل تعاملات الأسبوع - اليوم الأحد، نتيجة تراجع أسهم 6 قطاعات رئيسية بالسوق.هبط مؤشر السوق الرئيسي بـ0.33 %، كما انخفض مؤشرا السوق العام والأول بنسبة 0.29 % و0.27 % على التوالي.سجلت قيمة التعاملات بالمستهل نحو 10.74 مليون دينار، من خلال التعامل على 64.19 مليون سهم، بتنفيذ 2.27 ألف صفقة.وشهدت أسهم 6 قطاعات تراجعات واضحة، أبرزها البنوك بـ0.25 %، فيما ارتفعت 3 قطاعات تقدمها السلع الاستهلاكية بـ0.65 %.وتصدر سهم التمدين الاستثمارية القائمة الحمراء بـ6.94 %، فيما جاء رماية على رأس الارتفاعات بـ6.52 %.وحول أنشط التداولات، تصدر الأولى للاستثمار المرتفع 0.79 % الكميات بـ11.93 مليون سهم، فيما جاء بيتك على رأس السيولة بـ2.39 مليون دينار، بانخفاض 0.24 %.