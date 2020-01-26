عبد الفتاح الجابري: عطل وراء قطع مياه الشرب بكفر شكر

أكد المهندس عبدالفتاح الجابري رئيس فرع مياه الشرب بكفر شكر، أنه يوجد عطل مياه بشارع الشهداء بسبب أعمال الرصف مما تسبب فى وجود تسريب مياه شرب لم تظهر بعد سوى فى غرف التليفونات.وأضاف الجابرى في تصريح لـ"الدستور": "أننا نعمل على الوصول للعطل منذ مساء أمس بكافة الجهود الممكنة بالفرع سواء بشرية أو معدات"، مشيرا إلى أنه تم قطع المياه ليلا حفاظا على المواطنين من غرق الطرق والشوارع أو حدوث ماس كهربائي يتسبب في كارثة لا يحمد عقباها.وأوضح الجابري أنه تم تأجيل العمل وفتح المياه في الثامنة صباحا لخدمة جموع الأهالي ولتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين إصلاح العطل الخبيث في القريب العاجل، تنفيذا لتوجيهات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.