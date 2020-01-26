كسر ماسورة مياه يؤثر على مناطق فيصل والهرم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه شرب قطر 1000 مم بمنطقة الخلايفة والمتجه إلى خزان نادى الرماية، مما يؤدى إلى ضعف الضغوط بمناطق (المريوطية - فيصل - الهرم).وتم الدفع بسيارات مياه الشرب النقية للمناطق المتأثرة، وجار سحب المياه والعمل على إصلاح الكسر فى أسرع وقت ممكن.