استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه

سجل سعر الريال السعودى في البنك المركزى المصرى 4.19 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى في البنك الأهلى 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وبلغ السعر بلغ فى بنك مصر 4.18 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الأحد.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 4.18 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع،و في البنك التجاري الدولي 4.18 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.