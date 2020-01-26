أحمد مجاهد يناقش «قراءة النص المسرحي» بمعرض الكتاب اليوم

تستقبل قاعة "كاتب وكتاب" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ في الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد٬ ندوة لمناقشة كتاب "قراءة النص المسرحي"، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ للدكتور أحمد مجاهد.يتناول الكتاب بالنقاش كل من: الناقد التونسي سامي الذيبي٬ محمد سمير الخطيب٬ والشاعر جرجس شكري.الكتاب يضم ثلاثة أبحاث عن ثلاث مسرحيات، تحت عنوان "قراءة النص المسرحي" فالأول لمهران السيد وهو أحد شعراء جيل الستينات الذين كتبوا ودافعوا عن قصيدة التفعيلة، وصدر له عدة دواوين، والبحث الثاني حول مسرحية كتبتها جاذبية صدقي، أما الثالث فجاء حول مسرحية نوال السعداوي.يذهب "مجاهد" في مقدمته للكتاب إلي مقدمة الكتاب أن «قراءة النص بوصفها فعلا إيجابيا تسمح بوضع النص في السياق الاجتماعي والثقافي والفكري لكل من المؤلف والناقد معا، عوضا عن سياقه الأدبي المسرحي الذي يمثل قاعدة الانطلاق».وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.