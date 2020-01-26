الدولار يستقر أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم

سجل سعر الدولار استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، حيث سجل السعر 15.74 جنيه للشراء،15.84 جنيه للبيع.وسجل السعر نحو 15.76 جنيها للشراء و15.86 جنيها للبيع ببنك مصر، وسجل السعر نحو 15.76 جنيها للشراء و15.86 جنيها للبيع بالبنك الأهلي المصري،وسجل السعر 15.75 جنيها للشراء و15.85 جنيها للبيع ببنك الإمارات دبي الوطني، وسجل السعر 15.73 جنيها للشراء و15.83 جنيها للبيع بالبنك التجاري الدولي.