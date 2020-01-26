اليوم.. نظر استئناف إبراهيم سعيد لتخفيض نفقة نجله

تنظر محكمة استئناف الأسرة في القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، دعوى إبراهيم سعيد، لاعب الكرة السابق، لتخفيض نفقة نجله البالغة 6 آلاف جنيه شهريًا كنفقة مأكل وملبس، و50 جنيهًا فرش وغطاء.وكانت مطلقته ابتسام علاء أقامت دعواها لحبسه بعد تخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفًا و750 جنيهًا، متجمد نفقة لمدة 15 شهرا.وكان محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، أقام دعواه، مؤكدا فيها، أن اللاعب يمتنع عن سداد المبالغ المالية، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.