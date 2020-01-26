اليوم.. نظر طعن المتهمين بـ«قتل حارس هشام رامز» على إعدامهم

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن 9 متهمين على أحكام الإعدام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات في قضية قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته.وكانت محكمة الجنايات قضت في سبتمبر 2017 بالإعدام لـ9 متهمين بالقضية، والحبس سنتين لاثنين، وبراءة اثنين آخرين.وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول للثامن، أنهم قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار، المجني عليه "رأفت السيد نبيل"، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم وأن المتهمين أعدوا لجريمتهم بنادق آلية ومسدسات وبنادق خرطوش، وعند رؤيتهم لسيارة الضحية، استوقفوه، فهبّ لمقاومتهم، فأطلق المتهمان الأول والثاني، وابلًا من الأعيرة النارية، أودت بحياته.ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بالقتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وتم احالتهم للمحاكمة الجنائية.