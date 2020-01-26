الشاعر محمد هشام يهدي«كفٌّ لتغفو الطيور» للشهيد «المنسي»

يستقبل ملتقى الإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ في الرابعة٬ ندوة لمناقشة المجموعة الشعرية الجديدة٬ «ممالك بين اللحم والعظام» الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ للشاعر محمد هشام، يناقش المجموعة إيهاب البشبيشي والشاعر والناقد الدكتور أحمد بلبولة.ومن إحدي قصائد المجموعة المعنونة بــ "كفٌّ لتغفو الطيور" والتي يهديها لشهيد سيناء٬ أحمد المنسي:وأنتَ تَدِبُّ على الأرضرِجلُكَ فأسٌوما يتندَّى على الجلد من قطراتٍهوَى كالبذوررأيتكَ؟!..كان الزحامُ عُواءًتهاجم أبواقُهُ ردهاتِ الشرايينِتنحرُ أظفارُه في الخلايارأيتكَ؟!..تشهقُ نارُ الشوارعِ تحت الجلودوتنفُخُ في قصباتِ البساتينِ أوزارَهاوتصبُّ لهيبَ الصراخ على قِطَطٍ في الصناديقِتكوي رؤوسَ الوحيدين بين النواصيهنا كل شيء بدا ينْطَوي كالسجلِّولا تُشرق الأرضُ أو تتبدلُوالظلُّ يأكلُ في ظلِّهِ..هل رأيتكَ؟!آهٍ تذكرتُقال الذي عندهُ علمُ بَرْدِيَّةِ الوقتِ:إني سآتيك بالريحِريحٌ ستخبرُ عن خَطوِهِربما سوفَ تحملُهُ ليعودَكما كان قبلَ التمزُّقِوهجًا من اللحم والدمِهامتهُ رفرفاتٌ تلوِّحُها الشمسُتصبغُها بالسواد المُذَهَّبِقال الذي عندهُ العلمُ:إني سآتيكَ بالكفِّكفٍّ نما العُشبُ بين أظافرهاأينعَ الحَبُّ بين تعاريقهاهبطَ الحَجَلُ المُتشرِّدُفوق أصابعهايتزوَّدُبعد بطونٍ خِماصٍومن ثَمَّ يغفووكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.