رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

الشاعر محمد هشام يهدي«كفٌّ لتغفو الطيور» للشهيد «المنسي»

الأحد 26/يناير/2020 - 09:04 ص
محمد هشام
محمد هشام
نضال ممدوح
طباعة
يستقبل ملتقى الإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ في الرابعة٬ ندوة لمناقشة المجموعة الشعرية الجديدة٬ «ممالك بين اللحم والعظام» الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ للشاعر محمد هشام، يناقش المجموعة إيهاب البشبيشي والشاعر والناقد الدكتور أحمد بلبولة.

ومن إحدي قصائد المجموعة المعنونة بــ "كفٌّ لتغفو الطيور" والتي يهديها لشهيد سيناء٬ أحمد المنسي:

وأنتَ تَدِبُّ على الأرض
رِجلُكَ فأسٌ
وما يتندَّى على الجلد من قطراتٍ
هوَى كالبذور

رأيتكَ؟!
..
كان الزحامُ عُواءً
تهاجم أبواقُهُ ردهاتِ الشرايينِ
تنحرُ أظفارُه في الخلايا

رأيتكَ؟!
..
تشهقُ نارُ الشوارعِ تحت الجلود
وتنفُخُ في قصباتِ البساتينِ أوزارَها
وتصبُّ لهيبَ الصراخ على قِطَطٍ في الصناديقِ
تكوي رؤوسَ الوحيدين بين النواصي

هنا كل شيء بدا ينْطَوي كالسجلِّ
ولا تُشرق الأرضُ أو تتبدلُ
والظلُّ يأكلُ في ظلِّهِ
..

هل رأيتكَ؟!
آهٍ تذكرتُ
قال الذي عندهُ علمُ بَرْدِيَّةِ الوقتِ:
إني سآتيك بالريحِ
ريحٌ ستخبرُ عن خَطوِهِ
ربما سوفَ تحملُهُ ليعودَ
كما كان قبلَ التمزُّقِ
وهجًا من اللحم والدمِ
هامتهُ رفرفاتٌ تلوِّحُها الشمسُ
تصبغُها بالسواد المُذَهَّبِ

قال الذي عندهُ العلمُ:
إني سآتيكَ بالكفِّ
كفٍّ نما العُشبُ بين أظافرها
أينعَ الحَبُّ بين تعاريقها
هبطَ الحَجَلُ المُتشرِّدُ
فوق أصابعها
يتزوَّدُ
بعد بطونٍ خِماصٍ
ومن ثَمَّ يغفو

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

منذ حوالي 13 ساعة

هزة أرضية جديدة بقوة 5.2 ريختر تضرب تركيا

منذ حوالي 20 ساعة

شاكيد: «صفقة القرن» فرصة لفرض سيادة إسرائيل على الضفة والأغوار

منذ حوالي 12 ساعة

الباز يفضح أكاذيب الجزيرة وزعمها وفاة شاب برصاص الأمن

الصور

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

image description

20 صورة ترصد احتفالات حقول البترول والخبراء الأجانب بعيد الشرطة

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

الأكثر قراءة

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

طائر يهاجر من فنلندا ليسقط بـ«شبكة أسماك» في كينيا

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

خولة حمدى: بركان الفلبين سببًا لكتابة «أرنى أنظر إليك»

«حبة البرد» ديوان جديد للشاعر علوان الجيلاني

حكايات جحا الصقلي.. ندوة لـ«قومي الترجمة» غدا بمعرض الكتاب

صالون دمياط الثقافي يكرم فريق Q IN Math (صور)