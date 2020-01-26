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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحتجون يقطعون الطرق التجارية في كربلاء

الأحد 26/يناير/2020 - 08:56 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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قطع المحتجون العراقيون، صباح اليوم الأحد، عددًا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط محافظة كربلاء.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي، تظاهرات للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح العملية السياسية، وقد أدت هذه التظاهرات إلى استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، قبل نحو شهرين لكن بسبب الخلافات بين المتظاهرين، والكتل السياسية لم يتم التوافق على تشكيل حكومة جديدة.

ومن جانبها، دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت، إلى حماية المتظاهرين العراقيين والاستجابة إلى مطالبهم.

ونشرت بلاسخارت، تغريدة على موقع البعثة الدولية بتويتر، السبت، "يجب أن يلقى الشعب العراقي الخدمة والحماية، وليس الاضطهاد بعنف".

أضافت بلاسخارت، التي ترأس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق (يونامي)، "أن عدم المساءلة والتردد لا يليقان بآمال العراقيين التي عبروا عنها بشجاعة على مدى أربعة أشهر حتى الآن".

وتابعت: "فيما تستمر أعداد القتلى والجرحى بالارتفاع، ستبقى الخطوات المتخذة حتى الآن جوفاء إذا لم تكتمل".


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