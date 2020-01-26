كاتب يوقّع روايته مرتديًا «بدلة فضاء برتقالية»

تستضيف دار "العربي للنشر والتوزيع" بالتعاون مع إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب والمنظمة الويلزية لتبادل الأدب، الكاتب الويلزي لويد ماركهام، لمناقشة وتوقيع روايته "بذلة فضاء برتقالية اللون"، ترجمة رانيا صبري علي، من الواحدة إلى الثالثة عصر اليوم.ويحضر المؤلف الندوة التي تُقام بقاعة ضيف الشرف، مرتديًا بذلة فضاء لونها برتقالي، ويناقشه البوكتيوبر عمرو المعداوي، تحت إدارة هدى فضل.تدور رواية "بذلة فضاء برتقالية اللون" حول "كاسندرا" التي تشعر دائمًا من أنها ليست من كوكب الأرض، وتؤمن بأنها وعي يعيش في جسد إنسان في انتظار أن يأتي أهل كوكبها لإنقاذها من هذا الكوكب الغريب ومن ساكنيه غريبي الأطوار.لهذا، قررت أنها لن تتوقف عن ارتداء بذلتها الفضائية أبدًا، فقد يأتون لأخذها في أي وقت. من ناحية أخرى، هي لديها ثلاثة أصدقاء تحبهم ولا تريد الرحيل عن الأرض وتركهم خلفها، ولكن ماذا تفعل؟ هم مجرد بشر لن يحتملوا الحياة على كوكبها.هذه رواية عن مجموعة من الشباب الذين يعيشون حياة لا يريدونها، ولكنهم يحاولون التأقلم معها بأي طريقة، ومدينتهم التي تحيطها الغابات والمصانع التي تلقي بمخلفاتها الكيميائية في الغابة المحيطة بالمدينة، فتسببت في تحوُّل الصراصير إلى حشرات حجمها مخيف.وفوق كل هذا، يظهر نوع جديد من المخدرات الذي ينقلهم إلى عالم آخر ملئ بأحلام وكوابيس كل من يتعاطاه. ينتقل بنا المؤلف من شخصية إلى شخصية لنعرف حكايتها، ثم يعود مرة أخرى إلى "كاسندرا" التي تؤمن وتقنع نفسها بأن وجودها هنا مؤقت وأنها ليست حقًا من كوكب الأرض.وُلِد لويد ماركهام في "جوهانسبرج" بجنوب أفريقيا ثم انتقل للعيش في "بريدج إند" بجنوب "ويلز" وهو في الثالثة عشرة من عمره.حصل على الليسانس في فن الكتابة من جامعة "جلامورجان"، ثم حصل بعدها على الماجيستير في الفلسفة من الجامعة ذاتها، نُشرت روايته الأولي "أفكار سيئة" عام 2017، وتم اختيارها في مركز ويلز للأدب لتكون رواية العام.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.