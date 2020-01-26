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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول: نواجه «كورونا» بكل الوسائل

الأحد 26/يناير/2020 - 08:45 ص
مون جيه
مون جيه
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قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" اليوم الأحد، إنه فيما يتعلق بانتشار فيروس "كورونا ووهان" الجديد، الذي أصبح يسمى بالتهاب "ووهان" الرئوي، أدعو المواطنين الكوريين الجنوبيين لمنح ثقتهم للحكومة وعدم الشعور بالقلق المفرط.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي "هان جونج-وو" قوله - في رسالة نصية للصحفيين - إن الرئيس "مون" أصدر رسالة للشعب الكوري الجنوبي فيما يخص إعلان ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا ووهان" الجديد في البلاد أكد فيها أن الحكومة تبذل كل الجهود اللازمة بالتعاون مع السلطات المحلية.

وصرح نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي بأن الرئيس "مون" أجرى مكالمات هاتفية مع مدير المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "جونج أون-كيونج"، ومدير المركز الطبي الوطني "جونج كي-هيون"، وتلقى الرئيس خلالها تقارير حول الاستجابة لفيروس كورونا الجديد، وأعطى تعليمات ذات صلة.

وأشار الرئيس "مون" في حديثه مع "جونج أون-كيونج" إلى أنه من المهم منع تدفق المرضى في مرحلة الحجر الصحي، مشددا على الحاجة إلى الحجر الصحي الشامل في المطارات والموانئ.

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