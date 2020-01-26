«عنبة» يوجّه رسالة لـ«العاملين بالطيران» في عيدهم

دعا الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، العاملين بقطاع الطيران إلى التفاني في العمل والتكاتف والالتفاف حول هدف واحد هو إعلاء مصلحة القطاع للمساهمة الجادة في بناء الوطن وهو ما تنتظره القيادة السياسية خلال المرحلة القادمة ليكون القطاع أحد دعائم البناء والتطوير.وقال الوزير - في رسالة للعاملين بقطاع الطيران بمناسبة عيد الطيران المدني الذي يوافق اليوم - إن التكامل بين أجهزة الدولة له أثر عظيم في دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام والوصول بمنظومة الطيران المدني إلى أرقى المستويات العالمية، موجهًا الشكر لشركاء النجاح في هذه المنظومة العريقة من أجهزة الدولة لمساهمتهم في النهوض بهذا القطاع.وأشاد منار بالعاملين بوزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة وشركات الطيران الخاصة على جهودهم وتفانيهم في عملهم.وأعرب الوزير عن تقديره واعتزازه لرواد الطيران المدني الذين ساهموا في صنع تاريخ النقل الجوي المصري على مر تسعة عقود وأرسوا قواعد البناء لهذا الكيان الوطني العملاق.