ارتفاع ضحايا «كورونا» في الصين لـ56 وفاة

أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 56 حالة وفاة و1985 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في) في شتى أنحاء البلاد.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين – في بيان اليوم الأحد - أن حالات الإصابة المؤكدة بينها 324 في حالة حرجة، فيما تم الإبلاغ عن 2684 حالة مشتبه فيها.وأضافت اللجنة أن 49 حالة تلقت العلاج وغادرت المستشفيات، فيما تم اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في العاصمة (بكين) ليصل عدد الحالات بها إلى 54 حالة حتى الآن.