ارتفاع ضحايا «كورونا» في الصين لـ56 وفاة
الأحد 26/يناير/2020 - 08:10 ص
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أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 56 حالة وفاة و1985 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في) في شتى أنحاء البلاد.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين – في بيان اليوم الأحد - أن حالات الإصابة المؤكدة بينها 324 في حالة حرجة، فيما تم الإبلاغ عن 2684 حالة مشتبه فيها.
وأضافت اللجنة أن 49 حالة تلقت العلاج وغادرت المستشفيات، فيما تم اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في العاصمة (بكين) ليصل عدد الحالات بها إلى 54 حالة حتى الآن.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين – في بيان اليوم الأحد - أن حالات الإصابة المؤكدة بينها 324 في حالة حرجة، فيما تم الإبلاغ عن 2684 حالة مشتبه فيها.
وأضافت اللجنة أن 49 حالة تلقت العلاج وغادرت المستشفيات، فيما تم اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في العاصمة (بكين) ليصل عدد الحالات بها إلى 54 حالة حتى الآن.